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Генсек НАТО и глава Еврокомиссии намерены посетить Эстонию 24 февраля

Генсек НАТО и глава Еврокомиссии намерены посетить Эстонию 24 февраля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ответили согласием на приглашение посетить Эстонию 24 февраля.
Другие страны
14 февраля 2023 г. 15:47
Генсек НАТО и глава Еврокомиссии намерены посетить Эстонию 24 февраля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ответили согласием на приглашение посетить Эстонию 24 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

Отмечается, что 24 февраля в Таллине отмечают 105-летие с момента провозглашения независимости первой Эстонской республики в 1918 году. На торжественные мероприятия пригласили большое количество иностранных гостей. В Эстонии также "не исключают" приезда президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг были приглашены в Эстонию на празднование годовщины республики, и оба дали согласие на участие в торжественных мероприятиях", - отмечается в публикации.

По словам президента Эстонии Алара Кариса, точный список гостей будет объявлен позднее.

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Версия на английском языке NATO Secretary General, European Commission President intend to visit Estonia on February 24

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