Генсек НАТО: Евросоюз не способен защитить Европу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерёг президента Франции Эмманюэля Макрона от развития европейской системы обороны в ущерб НАТО, сообщает Report со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, европейская система не должна заменять НАТО.

“Я поддерживаю систему европейской обороны, но она должна быть опорой НАТО, а не её заменой. Сегодня Евросоюз не способен защитить Европу”

Он также добавил, что в случае Brexit ситуация усугубится, так как при выходе Великобритании из ЕС 80% бюджета альянса будет обеспечиваться странами, не входящими в Евросоюз.

При этом он подчеркнул, что попытки отдалить Европу от США ослабят трансатлантические связи и вообще весь европейский континент. По мнению генсека НАТО, это не будет выгодно обеим сторонам.