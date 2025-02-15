Генсек НАТО: Европа и США согласны насчет необходимости добиться устойчивого урегулирования в Украине

Руководители в США и странах ЕС согласны с тезисом о том, что урегулирование украинского кризиса должно быть устойчивым.

Руководители в США и странах ЕС согласны с тезисом о том, что урегулирование украинского кризиса должно быть устойчивым.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил в субботу генсек НАТО Марк Рютте.

"В США и Европе понимают, что это соглашение (по Украине) должно быть устойчивым, оно должно быть достойным доверия", - сказал генсек.

При этом Рютте предположил, что Украине по итогам урегулирования потребуется помощь извне для обеспечения безопасности.

"Не думаю, что Украина будет достаточна сильна, чтобы позаботиться о себе самостоятельно", - сказал генсек.