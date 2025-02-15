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Рютте: Если страны НАТО не будут выполнять обязательства, то с ними свяжется очень хороший человек из Вашингтона

Рютте: Если страны НАТО не будут выполнять обязательства, то с ними свяжется очень хороший человек из Вашингтона Руководители стран НАТО стали лучше понимать необходимость значительного роста расходов на оборону.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 16:52
Рютте: Если страны НАТО не будут выполнять обязательства, то с ними свяжется очень хороший человек из Вашингтона

Руководители стран НАТО стали лучше понимать необходимость значительного роста расходов на оборону.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас я получаю больше поддержки, когда говорю, что 2% от ВВП на оборону недостаточно", - сказал Рютте.

Генсек пошутил, что несколько месяцев назад ему требовались телохранители, когда во время рабочих встреч он настаивал на значительном увеличении оборонных расходов.

Рютте вновь высказал мнение, что странам НАТО нужно стремиться расходовать на оборону не менее 5% ВВП.

По его мнению, если в НАТО согласятся повышать эти расходы, то затем можно будет добиться от стран выполнения взятых обязательств.

"Сначала вы получите звонок от меня. А если все же не будете выполнять обещанное, то с вами свяжется очень хороший человек из Вашингтона", - заявил Рютте.

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