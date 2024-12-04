Генсек НАТО: Альянс следит за ситуацией в Южной Корее

НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса.

НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек организации Марк Рютте перед началом заседания глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Южная Корея является нашим важным партнером, мы внимательно следим за ситуацией, но в данный момент я не буду комментировать этот вопрос", - сказал он.

Отметим, что шесть оппозиционных партий Республики Корея подали предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля в 14:43 по местному времени.

Вчера президент объявил о введении в стране военного положения. Он заявил, что прибегнул к данной мере для борьбы "с просеверокорейскими элементами" и для защиты конституционного строя. Затем он выступил с обращением, в котором заявил, что принимает решение парламента об отмене военного положения.