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Генсек НАТО: Альянс следит за ситуацией в Южной Корее

Генсек НАТО: Альянс следит за ситуацией в Южной Корее НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 12:04
Генсек НАТО: Альянс следит за ситуацией в Южной Корее

НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек организации Марк Рютте перед началом заседания глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Южная Корея является нашим важным партнером, мы внимательно следим за ситуацией, но в данный момент я не буду комментировать этот вопрос", - сказал он.

Отметим, что шесть оппозиционных партий Республики Корея подали предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля в 14:43 по местному времени.

Вчера президент объявил о введении в стране военного положения. Он заявил, что прибегнул к данной мере для борьбы "с просеверокорейскими элементами" и для защиты конституционного строя. Затем он выступил с обращением, в котором заявил, что принимает решение парламента об отмене военного положения.

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