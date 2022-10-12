Генсек НАТО: Альянс не раскроет России заранее свой ответ на применение ядерного оружия

"Североатлантический альянс никогда не предоставит России "привилегию" заранее узнать ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия в Украине".

"Североатлантический альянс никогда не предоставит России "привилегию" заранее узнать ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия в Украине".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом генсек альянса отметил, что они не наблюдают "готовности российских ядерных сил или изменений в российской ядерной политике".

"Однако мы будем сохранять бдительность и, конечно же, никогда не предоставим им привилегию точно знать, как мы ответим на применения ядерного оружия в Украине, рассказав им об этом, однако последствия будут самыми серьезными", — указал генсек, подчеркивая, что "Россия знает об этом".

По его словам, оказанию поддержки Украины со стороны западных стран "нет не сопряженных с риском альтернатив", в то время как победа России в конфликте создаст для союзников альянса большие риски.