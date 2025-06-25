Генсек НАТО: Альянс готовится к трансформации для противостояния глобальным угрозам

Генсек НАТО: Альянс готовится к трансформации для противостояния глобальным угрозам

Саммит НАТО в Гааге сосредоточен на вопросах финансирования, чтобы обеспечить альянс коллективными средствами и возможностями для противостояния долгосрочной угрозе со стороны России.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом саммита НАТО в Гааге заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Это трансформационный саммит, совершенно очевидно он сосредоточен на вопросах финансирования, которые обеспечат НАТО коллективными средствами и возможностями для противостояния долгосрочной угрозе со стороны России, а также масштабному наращиванию военной мощи Китая и ситуации вокруг поддержки Северной Кореей и Китаем войны в Украине", - сказал генсек.

По его словам, существенно важно увеличить финансирование в рамках нового плана расходов на предстоящие годы. "Безусловно, оборонное промышленное производство требует особого внимания – мы знаем, что испытываем недостаток в оборонной промышленности, если говорить об эффективности. У нас есть компании, но им необходимы дополнительные усилия для производства военного оборудования и боеприпасов", - заявил Рютте.

Генсек также подчеркнул, что усилия Североатлантического альянса по поддержке Украины будут базироваться на принятых сегодня решениях, чтобы страна в предстоящем году могла взаимодействовать со странами НАТО. "Это позволит ей продолжать борьбу, а также обеспечит возможность привести Украину к долгосрочному и прочному миру", - добавил Марк Рютте.

Он также выразил уверенность, что США остаются приверженными НАТО, включая статью 5 устава альянса. ЕС и Канада, по словам Рютте, должны наращивать свои расходы, чтобы уравняться с США в финансировании организации.