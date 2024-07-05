Генсек: На саммите НАТО обсудят выделение Украине $40 млрд

Саммит НАТО в Вашингтоне должен принять решение, что поставки оружия Украине должны составлять не менее 40 млрд долларов в год, в эту сумму не входит невоенная помощь.

Саммит НАТО в Вашингтоне должен принять решение, что поставки оружия Украине должны составлять не менее 40 млрд долларов в год, в эту сумму не входит невоенная помощь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Вашингтоне.

"Я ожидаю, что будет принято решение, что 40 млрд долларов - это финансовое обязательство, которое НАТО должны тратить в год на военную помощь Украине. Это минимальный уровень. Эта сумма не будет включать другие виды помощи, например, макроэкономическую", - заявил Столтенберг.

Он также пообещал, что военная помощь будет "более предсказуемой, с большим уровнем отчетности, что сделает ее более эффективной".