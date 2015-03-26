Генсек ЛАГ: операция в Йемене призвана сохранить нацбезопасность арабов

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Начавшаяся в ночь на четверг в Йемене операция "Буря решимости" под предводительством Саудовской Аравии призвана сохранить национальную безопасность арабских стран. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль аль-Араби по итогам прошедшего в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх министерского заседания сообщества.

Минувшей ночью саудовские ВВС при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ подвергли бомбардировкам позиции шиитских мятежников (хоуситов, сторонников движения "Ансар Аллах") на территории Йемена. К аравийской коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан, заявив, что готовы поддержать ее как с воздуха и моря, так и наземными войсками.

"Мы сочли крайне необходимым осуществить вмешательство в происходящие в Йемене события, и это было сделано для того, чтобы сохранить национальную безопасность арабских государств", - сказал Набиль аль-Араби, добавив при этом, что данное решение было принято в рамках Устава Лиги.

По итогам сегодняшнего совещания, предваряющего намеченный на 28-29 марта региональный саммит, Совет МИД заявил о полной поддержке "Бури решимости". "Совет арабских министров заявляет о своей полной поддержке и благословляет военные операции, которые для защиты законности в Йемене и по просьбе его президента Абд Раббо Мансура Хади осуществляет коалиция в составе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), ряда арабских и мусульманских стран", - подчеркивается в итоговом коммюнике сессии. В нем также отмечается, что аравийские монархии были вынуждены пойти на такой шаг после того, как "исчерпали все мирные средства для решения йеменского кризиса."