Генсек ЛАГ: Общеарабская армия будет задействована в борьбе с ИГ

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль аль-Араби сообщил, что создаваемые союзные вооруженные силы могут быть использованы против боевиков Исламского государства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Решение о создании совместных арабских вооруженных сил было принято по итогам саммита ЛАГ в Шарм-эш-Шейхе в конце марта. Главы генштабов арабских стран в Каире в мае договорились, что все шаги по формированию арабских сил должны быть завершены к 29 июня, чтобы у глав арабских стран остался месяц для консультаций перед их утверждением.

"Это будет нечто вроде сил быстрого реагирования, расположенных в каждой стране, участвующей в общих ВС. Совместно реагировать они будут только в случае соответствующего решения со стороны Совета обороны ЛАГ, состоящего из глав МИДов и Минобороны стран-членов", - рассказал Набиль аль-Араби в интервью газете "Коммерсант". По его словам, все остальное время эти силы будут базироваться на территории своих стран.

Он добавил, что в общеарабской армии будет своя "ударная сила", в которой наиболее активное участие примут 14-15 стран. "Но я пока не могу вам их назвать", - сказал аль-Араби.

На вопрос о том, будут ли создаваемые силы использоваться против "Исламского государства", генсек Лиги ответил положительно. "Да. Но соответствующие решения должен будет принять Совет обороны", - оговорился он.

Широкая экспансия ИГ, захватившего значительную территорию Ирака и Сирии, стала одной из главных мировых проблем последних двух лет. Группировка, насчитывающая, по данным ЦРУ, около 30 тысяч боевиков, провозгласила на захваченных территориях халифат и стремится расширять свои приобретения.