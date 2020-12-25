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Генсек ЛАГ: Мир может быть втянут в новую холодную войну

Генсек ЛАГ: Мир может быть втянут в новую холодную войну Мир может быть ввергнут в новую холодную войну из-за растущей мощи Китая.
Другие страны
25 декабря 2020 г. 01:06
Генсек ЛАГ: Мир может быть втянут в новую холодную войну
Ахмед Абу аль-Гейт

Мир может быть ввергнут в новую холодную войну из-за растущей мощи Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на симпозиуме Института арабских исследований в Каире.

"Ускоренный рост мощи Китая может ввергнуть мир в холодную войну, которая не обязательно будет такой же, какая была между США и СССР, - сказал он. - И Пекину, возможно, удастся привлечь Россию на свою сторону, чтобы сформировать коалицию в противовес западной во главе с США". По словам египетского дипломата, "Россия представляет собой важный цивилизационный блок и это крупная военная сила, у которой есть желание играть роль на международной арене".

Как считает генсек, "кибервойны и самонаводящееся оружие, основанное на искусственном интеллекте, представляют собой новые и беспрецедентные вызовы безопасности общества, особенно потому, что они все еще далеки от какой-либо нормативной правовой базы".

Генсек ЛАГ предупредил, что арабские страны должны быть готовы к возникающим международным ситуациям. "Арабские страны смогут найти больше возможностей для маневра в свете присутствия двух конкурирующих сил на вершине международной пирамиды, но условия этого соперничества также наложат ограничения на передвижение, поскольку каждая сверхдержава стремится привлечь союзников", - сказал он.

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