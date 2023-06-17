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Генсек Интерпола предложил помощь в расследовании нападения на школу в Уганде

Генсек Интерпола предложил помощь в расследовании нападения на школу в Уганде Интерпол окажет все необходимое содействие в расследовании обстоятельств нападения экстремистов на школу в Уганде, в результате которого погибло более 40 человек.
Другие страны
17 июня 2023 г. 16:25
Генсек Интерпола предложил помощь в расследовании нападения на школу в Уганде

Интерпол окажет все необходимое содействие в расследовании обстоятельств нападения экстремистов на школу в Уганде, в результате которого погибло более 40 человек.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток.

"Я решительно осуждаю ужасное нападение на школу в Уганде. Мои мысли с семьей и близкими жертв. Мы по-прежнему едины в борьбе с терроризмом и окажем любую необходимую поддержку", - написал он в своем Twitter.

По информации правоохранительных органов Уганды, распространенной поздно вечером в пятницу, боевики экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС), связанные с "Исламским государством" , напали на среднюю школу в городе Мпондве на западе страны. Было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин. По данным агентства Reuters, убит 41 человек.

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