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Генсек "Хезболлах": Отказ от оружия не приведет к прекращению оккупации Ливана

Генсек "Хезболлах": Отказ от оружия не приведет к прекращению оккупации Ливана Генеральный секретарь "Хезболлах" шейх Наим Касем в телеобращении к сторонникам заявил, что отказ сил сопротивления от вооружений ради требований США, Израиля и ряда арабских стран не укрепит суверенитет Ливана и не прекратит оккупацию.
Другие страны
5 августа 2025 г. 20:34
Генсек Хезболлах: Отказ от оружия не приведет к прекращению оккупации Ливана

Отказ сил сопротивления "Хезболлах" от вооружений ради требований США, Израиля и ряда арабских стран не укрепит суверенитет Ливана и не прекратит оккупацию.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь движения шейх Наим Касем в телеобращении к сторонникам.

"Если мы сдадим оружие, израильские атаки не прекратятся, поэтому мы никогда не согласимся на график разоружения под сенью оккупации. Пусть Израиль сначала выполнит соглашение о прекращении огня от 27 ноября 2024 года", - сказал он.

Он назвал неприемлемым американский план, предполагающий вывод израильских войск из трех подконтрольных районов на юге Ливана в обмен на передачу 50% арсенала "Хезболлах" ливанской армии.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения в кабинете министров Ливана плана по разоружению неправительственных формирований с целью сосредоточить оружие исключительно в руках ливанской армии. По данным Lebanon 24, спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак дал ливанским властям 30 дней на выполнение первого этапа этого плана.

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