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Генсек: Данных о сбоях на АЭС после землетрясений в Японии нет

Генсек: Данных о сбоях на АЭС после землетрясений в Японии нет Информации о сбоях в работе АЭС после серии мощных землетрясений пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и ответственными ведомствами для обеспечения безопасности людей.
Другие страны
1 января 2024 г. 13:52
Генсек: Данных о сбоях на АЭС после землетрясений в Японии нет

Информации о сбоях в работе АЭС после серии мощных землетрясений пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и ответственными ведомствами для обеспечения безопасности людей.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Ожидается цунами до 5 метров. На счету каждая минута, поэтому, пожалуйста, эвакуируйтесь в безопасное место, такое как возвышение или же эвакуационный центр на случай цунами… При тесном взаимодействии с местными администрациями, полицейским управлением, противопожарными службами, силами самообороны и береговой охраной мы намерены предпринять все усилия для проведения работ по спасению людей", - отметил он.

Хаяси добавил, что к настоящему времени данных о сбоях в работе АЭС, в частности, АЭС "Сика" не поступало.

"Информация о пострадавших уточняется", - добавил генсек правительства.

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