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    Генпрокурора США заподозрили в сокрытии контактов с Россией

    По информации американских СМИ, Джефф Сешнс дважды разговаривал с российским послом в США во время президентской кампании

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/  Генпрокурор США Джефф Сешнс дважды разговаривал с российским послом в США во время президентской кампании, сообщает Report cо ссылкой на американские СМИ. 

    Напомним, ранее из-за подобных контактов с Москвой в отставку уже подал советник американского президента Майкл Флинн.

    Оба разговора состоялись в 2016 году, когда Сешнс еще был сенатором, сообщает Associated Press со ссылкой на министерство юстиции. При этом в ходе своего утверждения в конгрессе нынешний глава министерства скрыл эту информацию.

    Одна из бесед с российским послом Сергеем Кисляком проходила наедине, в офисе Сешнса, уточняет Washington Post, другая - в ходе встречи с другими послами.

    В минюсте уже заявили, что тогда он не пытался ввести никого в заблуждение, а просто не посчитал эти разговоры значимыми и не помнил подробностей.

    Белый дом пока никак не прокомментировал обвинения в адрес генпрокурора.

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