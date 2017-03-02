Генпрокурора США заподозрили в сокрытии контактов с Россией

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Генпрокурор США Джефф Сешнс дважды разговаривал с российским послом в США во время президентской кампании, сообщает Report cо ссылкой на американские СМИ.

Напомним, ранее из-за подобных контактов с Москвой в отставку уже подал советник американского президента Майкл Флинн.

Оба разговора состоялись в 2016 году, когда Сешнс еще был сенатором, сообщает Associated Press со ссылкой на министерство юстиции. При этом в ходе своего утверждения в конгрессе нынешний глава министерства скрыл эту информацию.

Одна из бесед с российским послом Сергеем Кисляком проходила наедине, в офисе Сешнса, уточняет Washington Post, другая - в ходе встречи с другими послами.

В минюсте уже заявили, что тогда он не пытался ввести никого в заблуждение, а просто не посчитал эти разговоры значимыми и не помнил подробностей.

Белый дом пока никак не прокомментировал обвинения в адрес генпрокурора.