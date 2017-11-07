Генпрокурора США допросят в Конгрессе по "российскому делу"

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 14 ноября генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс даст показания в двух комитетах Конгресса. Речь на них должна пойти о предполагаемых контактах избирательного штаба Трампа с Россией, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Джефф Сешнс должен выступить перед членами Юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Таким образом, у демократов будет возможность расспросить Сешнса о его прошлых заявлениях, касающихся связей сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с российскими представителями.

Кроме того, по информации агентства, Сешнс должен в тот же день предстать на закрытом заседании Комитета по разведке Палаты представителей.

В начале ноября несколько сенаторов-демократов потребовали повторно провести допрос Сешнса о предполагаемых контактах штаба Трампа с Москвой. Поводом для этих требований стала информация о попытках организовать встречу между тогдашним кандидатом-республиканцем на пост главы Белого дома Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Это, по мнению сенаторов от Демократической партии, противоречит предыдущим заявлениям Сешнса.