Генпрокурор Венесуэлы заявил о наименьшем за семь лет количестве происшествий на выборах

Число происшествий на прошедших в воскресенье в Венесуэле президентских выборах стало наименьшим за последние семь лет.

Число происшествий на прошедших в воскресенье в Венесуэле президентских выборах стало наименьшим за последние семь лет.

Как передает Report , об этом заявил генпрокурор республики Тарек Сааб, слова которого приводятся на странице генпрокуратуры Венесуэлы в соцсети Х.

"Мы наблюдали и следили за этим историческим днем. Можно сказать, что это избирательный процесс с наименьшим количеством инцидентов за последние семь лет", - отметил он.

"Мы находимся в контакте с большинством национальных и международных наблюдателей. Они смогли увидеть радость нашего народа", - заявил генпрокурор.

"Те, кто предрекал и говорил, что мы не дойдем до 28 июля и что, если бы выборы произошли, на улицах начались бы беспорядки. Таков был их план, и мы его раскрыли. Мы победили эту фазу гибридной войны, несмотря на санкции", - добавил Сааб.