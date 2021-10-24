Генпрокурор Узбекистана заявил об отсутствии нарушений в ходе президентских выборов

Жалобы о нарушениях избирательного законодательства на проходящих в Узбекистане в воскресенье выборах президента к 15:00 по местному времени (14:00 бакинское время) в генеральную прокуратуру не поступали.

Жалобы о нарушениях избирательного законодательства на проходящих в Узбекистане в воскресенье выборах президента к 15:00 по местному времени (14:00 бакинское время) в генеральную прокуратуру не поступали.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции генпрокурор Нематулла Юлдашев.

"В Генеральной и областных прокуратурах республики перед выборами были созданы штабы из специалистов по избирательному праву, которые проводят непрерывный мониторинг процесса голосования. На 15:00 по местному времени (14:00 бакинское время) в органы не поступило ни одного обращения по поводу правонарушений в ходе голосования", - сказал Юлдашев. По его словам, любое подобное заявление, если оно поступит, будет взято под особый контроль и по нему будут приняты предусмотренные законодательством меры.

Руководитель надзорного ведомства также сообщил, что в эти дни для координации мер для обеспечения общественной безопасности и недопущения правонарушений в ходе голосования Генпрокуратура работает в тесном контакте со Службой государственной безопасности, Министерством внутренних дел и Национальной гвардией.

В воскресенье в Узбекистане проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (19:00 бакинское время). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. По данным на 11.00 по местному времени (09:00 мск), явка составила 33,6%, превысив таким образом порог, необходимый для признания выборов состоявшимися.