Генпрокурор Украины: Журналист Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывного устройства

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Журналист Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывного устройства. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля в центре Киева как умышленное убийство.

Известный журналист Павел Шеремет погиб сегодня утром в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Взрыв произошел в 7.45 утра, когда Шеремет выехал из дома и проехал несколько десятков метров.

Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в издании "Украинская правда" и ведущим на радио "Вести".

Ранее П.Шеремет работал на российском телеканале ОРТ и впоследствии "Первом канале".