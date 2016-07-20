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    Генпрокурор Украины: Журналист Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывного устройства

    Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля в центре Киева как умышленное убийство

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Журналист Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывного устройства. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом  заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. 

    Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля в центре Киева как умышленное убийство.

    Известный журналист Павел Шеремет погиб сегодня утром в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Взрыв произошел в 7.45 утра, когда Шеремет выехал из дома и проехал несколько десятков метров.

    Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в издании "Украинская правда" и ведущим на радио "Вести".

    Ранее П.Шеремет работал на российском телеканале ОРТ и впоследствии "Первом канале".  

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