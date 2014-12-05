Генпрокурор США: полиция Кливленда превышала полномочия

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Внутреннее расследование показало, что полицейские американского города Кливленда систематически превышали свои полномочия, заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер.

Результаты двухлетнего расследования стали известны всего через две недели после того, как полицейский застрелил 12-летнего подростка с игрушечным пистолетом.

По словам Холдера, президент Барак Обама согласился с тем, что пришло время пересмотреть правила применения огнестрельного оружия полицейскими в США.

Во вторник генпрокурор объявил о программе, которая позволит "раз и навсегда покончить с расовым профилированием" - особым вниманием полицейских к чернокожим, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.