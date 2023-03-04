Генпрокурор США неожиданно посетил Украину

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд прибыл с необъявленным визитом во Львов для обсуждения привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления во время конфликта на Украине.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд прибыл с необъявленным визитом во Львов для обсуждения привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления во время конфликта на Украине.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя американского Минюста.

По словам представителя министерства, Гарланд "провел несколько встреч и подтвердил приверженность США к привлечению России к ответственности за преступления, совершенные во время вторжения на территорию соседней суверенной страны".

Как передает телеканал ABC со ссылкой на источники, генпрокурор США посетил Львов по приглашению украинского коллеги Андрея Костина для участия в конференции "Единство во имя справедливости".