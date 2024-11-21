Генпрокурор РФ встретился в Ташкенте с президентом Узбекистана

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе своего визита в Ташкент.

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе своего визита в Ташкент.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Реализуя заданный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и вами курс, мы с коллегами из Узбекистана плодотворно взаимодействуем по широкому спектру вопросов защиты прав граждан и борьбы с преступностью", - отметил Краснов.

Он сообщил, что предложил генпрокурору Узбекистана активнее использовать практику проведения многосторонних международных мероприятий по наиболее актуальным направлениям надзорной деятельности, наращивать взаимодействие в образовательной сфере.

"Я полностью разделяю вашу позицию о важности налаживания системного взаимодействия компетентных органов СНГ в совершенствовании методов борьбы с современными криминальными вызовами", - сказал российский генпрокурор.

Генпрокурор особо отметил и позицию узбекистанских партнеров, поддержавших российскую инициативу по разработке всеобъемлющей международной конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

"Участие России и Узбекистана в первом в мире глобальном международном договоре такого формата закрепит за нашими странами лидирующую роль в этой сфере", - сказал он. Краснов отметил, что взаимодействие надзорных ведомств России и Узбекистана будет расширяться и в полной мере способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран.