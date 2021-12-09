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Генпрокурор Нью-Йорка отказалась от планов стать губернатором штата

Генпрокурор Нью-Йорка отказалась от планов стать губернатором штата Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс приняла решение не баллотироваться на пост губернатора.
Другие страны
9 декабря 2021 г. 23:41
Генпрокурор Нью-Йорка отказалась от планов стать губернатором штата

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс приняла решение не баллотироваться на пост губернатора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в четверг в социальной сети Twitter.

В октябре Джеймс заявила о своем намерении участвовать в губернаторской гонке, ее кандидатура была поддержана рядом законодателей штата. "Я должна продолжить мою работу на посту генерального прокурора. Есть ряд важных расследований и дел, и я намерена довести до конца эту работу. Я буду баллотироваться на переизбрание для завершения той работы, на которую меня избрали нью-йоркцы", - говорится в сообщении.

Напомним, что Джеймс курирует дело о домогательствах Эндрю Куомо в бытность его губернатором Нью-Йорка, а также расследование возможного мошенничества принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization.

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