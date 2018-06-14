Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на Фонд Трампа

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск против Фонда президента США Дональда Трампа по обвинению в незаконной политической координации с его президентской кампанией для ликвидации организации.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из опубликованного на сайте генпрокурора документа.

"Генеральный прокурор Барбара Д.Андервуд сегодня объявила иск против Фонда Дональда Дж.Трампа и его директоров: Дональда Дж.Трампа ("Господин Трамп"), Дональда Дж.Трампа-младшего, Иванки Трамп и Эрика Трампа. В заявлении, поданном сегодня, утверждается, что в течение более чем десятилетия наблюдается постоянное незаконное поведение, которое включает в себя обширную противоправную политическую координацию с президентской кампанией Трампа, повторные и умышленные сделки, обслуживающие личные и деловые интересы господина Трампа, и нарушения основных юридических обязательств для некоммерческих фондов", - следует из сообщения.

Отмечается, что генпрокурор инициировала "специальную процедуру по ликвидации Фонда Трампа".