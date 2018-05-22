Генпрокуратура в Германии хочет выдать Пучдемона Испании

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Генпрокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштайн хочет выдать экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник телеканал n-tv со ссылкой на представителя ведомства.

"Это (решение) стало результатом проверки испанского запроса об экстрадиции", — заявил во вторник представитель генпрокуратуры.

Пучдемон бежал в Бельгию из Испании в конце октября – после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. 25 марта он был задержан в Германии, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны, на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу.