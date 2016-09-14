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    Генпрокуратура Украины закроет дело против Авакова

    Генпрокуратура: Факты не нашли своего подтверждения

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Украины закроет уголовное дело в отношении главы МВД Арсена Авакова, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

    "Поскольку факты, которые были в этом заявлении, не нашли своего подтверждения, поскольку это будет выглядеть как клевета или политическая игра... Дело будет закрыто", - заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

    По ее словам, среди дел, которые расследует ГПУ, Аваков ни в одном не является обвиняемым.

    Напомним, что украинская прокуратура открыла дело против Авакова после обращения главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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