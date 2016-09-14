Генпрокуратура Украины закроет дело против Авакова

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Украины закроет уголовное дело в отношении главы МВД Арсена Авакова, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

"Поскольку факты, которые были в этом заявлении, не нашли своего подтверждения, поскольку это будет выглядеть как клевета или политическая игра... Дело будет закрыто", - заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, среди дел, которые расследует ГПУ, Аваков ни в одном не является обвиняемым.

Напомним, что украинская прокуратура открыла дело против Авакова после обращения главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.