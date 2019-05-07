Генпрокуратура Украины может оштрафовать Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру в рамках расследования дела о Майдане. Как передает Report со ссылкой на "Украинские новости" об этом сообщил начальник управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк.

Как отмечается, причины неявки неизвестны.

При этом Горбатюк заявил, что Генпрокуратура Украины может применить силовые методы для того, чтобы действующий президент страны явился на допрос по делу о Майдане. Он уточнил, что пока эту меру к украинскому лидеру применить нельзя.

"Если закончатся полномочия, то мы будем обращаться в суд о применении к нему привода", — отметил Горбатиюк.

Также уточняется, что если действующий глава Украины снова не явится на повторный допрос, то на него могут наложить штраф.