​Генпрокуратура США предъявила трем гражданам России обвинения в шпионаже

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Генпрокурор США Эрик Холдер заявил о предъявлении обвинений в шпионаже россиянину Евгению Бурякову.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства юстиции Соединенных Штатов.

"Ранее сегодня Буряков был арестован в Бронксе (Нью-Йорк) и должен предстать перед Федеральным судом Манхэттена", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила в сборе разведывательной информации и двух других россиян - Игоря Спорышева и Виктора Подобного, которые якобы являются дипломатами РФ и уже покинули территорию США.