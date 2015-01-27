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    ​Генпрокуратура США предъявила трем гражданам России обвинения в шпионаже

    Об этом говорится в сообщении министерства юстиции Соединенных Штатов

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Генпрокурор США Эрик Холдер заявил о предъявлении обвинений в шпионаже россиянину Евгению Бурякову.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства юстиции Соединенных Штатов.

    "Ранее сегодня Буряков был арестован в Бронксе (Нью-Йорк) и должен предстать перед Федеральным судом Манхэттена", - говорится в сообщении.

    В нем также отмечается, что прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила в сборе разведывательной информации и двух других россиян - Игоря Спорышева и Виктора Подобного, которые якобы являются дипломатами РФ и уже покинули территорию США.

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