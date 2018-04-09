Генпрокуратура России обнародовала переписку с Терезой Мэй

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Генпрокуратура России обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в бытность ее главой МВД Британии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. Документы представлены на канале ведомства в Telegram.

Так, в 2010 году заместитель генпрокурора отправил на имя Терезы Мэй личное письмо по поводу "ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского". Оно, как и другие обращения Генпрокуратуры на имя Мэй, осталось без ответа.

"За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей", — отметил Карапетян.