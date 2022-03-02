Генпрокуратура Польши завела уголовное дело о нападении на Украину

Прокуратура Польши начала следствие по факту военного нападения России на Украину.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.
"По моему распоряжению польская прокуратура начала следствие по факту преступления военного нападения, жертвой которого стало украинское государство и Украина", - сказал он.
"В рамках этого расследования мы будем процессуально документировать все события, которые позднее станут основанием для привлечения к ответственности виновных в совершении этого преступления, к международной ответственности, к уголовной ответственности", - добавил генпрокурор.