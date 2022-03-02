Генпрокуратура Польши завела уголовное дело о нападении на Украину

Прокуратура Польши начала следствие по факту военного нападения России на Украину.

Прокуратура Польши начала следствие по факту военного нападения России на Украину.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.

"По моему распоряжению польская прокуратура начала следствие по факту преступления военного нападения, жертвой которого стало украинское государство и Украина", - сказал он.

"В рамках этого расследования мы будем процессуально документировать все события, которые позднее станут основанием для привлечения к ответственности виновных в совершении этого преступления, к международной ответственности, к уголовной ответственности", - добавил генпрокурор.