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Генпрокуратура Польши завела уголовное дело о нападении на Украину

Генпрокуратура Польши завела уголовное дело о нападении на Украину Прокуратура Польши начала следствие по факту военного нападения России на Украину.
Другие страны
2 марта 2022 г. 04:46
Генпрокуратура Польши завела уголовное дело о нападении на Украину

Прокуратура Польши начала следствие по факту военного нападения России на Украину.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.

"По моему распоряжению польская прокуратура начала следствие по факту преступления военного нападения, жертвой которого стало украинское государство и Украина", - сказал он.

"В рамках этого расследования мы будем процессуально документировать все события, которые позднее станут основанием для привлечения к ответственности виновных в совершении этого преступления, к международной ответственности, к уголовной ответственности", - добавил генпрокурор.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Baş Prokurorluğu Ukraynaya hücuma görə Rusiyaya qarşı cinayət işi açıb

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