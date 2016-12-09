 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генпрокуратура Польши сообщает о подмене тела одной из жертв Смоленской трагедии

    По некоторым данным, речь идет о могиле бывшего главы Олимпийского комитета Польши Петра Нуровского

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Польши заявила о высокой вероятности подмены тела одной из жертв Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года, когда погиб президент Польши Лех Качиньтский и другие высокопоставленные лица страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на польское радио RMF, по данным прокуратуры, результаты расследования свидетельствуют, что в гробу одной из эксгумированных жертв нашли тело другого погибшего при авиакатастрофе.

    Отмечается, что это предварительные выводы и точная информация будет известна после проведения экспертизы ДНК.

    По некоторым данным, речь идет о могиле бывшего главы Олимпийского комитета Польши Петра Нуровского.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi