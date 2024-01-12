Генпрокуратура Колумбии предъявила обвинения сыну президента в отмывании денег

Генпрокуратура Колумбии официально предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро - Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении.

Генпрокуратура Колумбии официально предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро - Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила прокуратура в соцсети "Х".

"Прокуратура официально обвинила... бывшего депутата департамента Атлантико Николаса Фернандо Петро Бургоса в предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег и незаконном обогащении", - сказано в сообщении.

В августе 2023 года суд Колумбии, рассматривающий дело сына президента Николаса Петро Бургоса и его бывшей жены Дайсурис Васкес, не стал заключать обвиняемых под стражу или под домашний арест и разрешил им продолжить процесс на свободе с ограничениями в передвижении, встречах и участии в политической жизни.

Дело в отношении Николаса Петро Бургаса было открыто в марте после того, как его отец, действующий президент, неожиданно опубликовал заявление с призывом к прокуратуре провести расследование в отношении своего старшего сына. Спустя несколько часов бывшая жена Николаса дала интервью журналу Semana, в котором обвинила его в получении средств на избирательную кампанию его отца, которые он присвоил.