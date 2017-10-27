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    Генпрокуратура Испании подаст иск против властей Каталонии

    Они обвиняются в бунте в связи с решением провозгласить независимость Каталонии

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Испании в понедельник, 30 октября подаст иск против властей Каталонии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Europa Press.

    По информации агентства, "генеральная прокуратура Испании подаст иск в понедельник против членов парламента и правительства Каталонии, они обвиняются в бунте в связи с решением провозгласить независимость Каталонии".

    Ранее ряд СМИ уже сообщал о том, что прокуратура подготовила иски на случай принятия независимости.

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