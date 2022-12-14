Генпрокуратура Франции запросила для экс-президента Саркози три года условно

Генеральная прокуратура Франции запросила трехлетний условный срок для бывшего президента страны Николя Саркози.

Генеральная прокуратура Франции запросила трехлетний условный срок для бывшего президента страны Николя Саркози.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал France 24.

Напомним, что 5 декабря началось рассмотрение апелляции по делу о "прослушке" телефонных разговоров. Экс-президента подозревают в коррупции и злоупотреблении властью, суд первой инстанции приговорил его к одному году лишения свободы. Среди фигурантов дела адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

В марте в Париже проходил судебный процесс по делу о незаконном финансировании президентской кампании экс-главы Франции Николя Саркози в 2012 году. По версии следствия, соратники бывшего главы государства в партии "Республиканцы" и коммуникационное агентство "Бигмалион" фальсифицировали счета, чтобы скрыть факты превышения максимальных расходов на предвыборную кампанию.