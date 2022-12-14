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Генпрокуратура Франции запросила для экс-президента Саркози три года условно

Генпрокуратура Франции запросила для экс-президента Саркози три года условно Генеральная прокуратура Франции запросила трехлетний условный срок для бывшего президента страны Николя Саркози.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 01:48
Генпрокуратура Франции запросила для экс-президента Саркози три года условно

Генеральная прокуратура Франции запросила трехлетний условный срок для бывшего президента страны Николя Саркози.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал France 24.

Напомним, что 5 декабря началось рассмотрение апелляции по делу о "прослушке" телефонных разговоров. Экс-президента подозревают в коррупции и злоупотреблении властью, суд первой инстанции приговорил его к одному году лишения свободы. Среди фигурантов дела адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

В марте в Париже проходил судебный процесс по делу о незаконном финансировании президентской кампании экс-главы Франции Николя Саркози в 2012 году. По версии следствия, соратники бывшего главы государства в партии "Республиканцы" и коммуникационное агентство "Бигмалион" фальсифицировали счета, чтобы скрыть факты превышения максимальных расходов на предвыборную кампанию.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Baş Prokurorluğu Nikola Sarkozinin 3 il şərti cəzaya məhkum edilməsini istəyib

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