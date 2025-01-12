Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро

Генконсульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с применением взрывного устройства на фоне состоявшейся инаугурации президента южноамериканской республики Николаса Мадуро.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на источник в полиции Португалии.
"Генеральное консульство Венесуэлы в Лиссабоне... подверглось нападению с применением взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент не повлек за собой жертв и значительного ущерба.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль решительно осудил нападение.
"Сегодня фашизм атаковал штаб-квартиру нашего генерального консульства в Лиссабоне... Иррациональная агрессия безумных группировок не сможет повернуть вспять прогресс Боливарианской революции", - написал Хиль в своем Telegram-канале.