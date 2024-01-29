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Генконсульство России запросило у Турции данные по стрельбе в церкви

Генконсульство России запросило у Турции данные по стрельбе в церкви Генконсульство РФ в Стамбуле запросило МВД Турции в связи с информацией о задержании россиянина после инцидента со стрельбой в церкви.
Другие страны
29 января 2024 г. 13:03
Генконсульство России запросило у Турции данные по стрельбе в церкви

Генконсульство РФ в Стамбуле запросило МВД Турции в связи с информацией о задержании россиянина после инцидента со стрельбой в церкви.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Запросили МВД. Ждем ответа", - сказал собеседник.

Инцидент произошел около 11:40 по местному времени 28 января в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения.

Как сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая, полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к стрельбе, среди них числятся граждане России и Таджикистана.

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Версия на английском языке Russian Consulate General asks Türkiye info on church shooting

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