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Генконсульства ФРГ в четырех городах России прекратят прием заявлений на визы

Генконсульства ФРГ в четырех городах России прекратят прием заявлений на визы Визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 31 мая прекратят принимать заявления о выдаче виз, обработка документов будет вестись только в посольстве ФРГ в Москве.
Другие страны
10 мая 2023 г. 16:21
Генконсульства ФРГ в четырех городах России прекратят прием заявлений на визы

Визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 31 мая прекратят принимать заявления о выдаче виз, обработка документов будет вестись только в посольстве ФРГ в Москве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

"Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 года. Расположенные в вышеуказанных городах визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений", - говорится в сообщении.

С первого июня запись на прием для подачи документов тоже изменится - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric будет нельзя, заявителям придется вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство будет записывать на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".

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