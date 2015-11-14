​Генконсульство Турции в Париже рекомендует гражданам оставаться дома

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Генеральное консульство Турции в Париже рекомендовало турецким гражданам, находящимся в городе, не выходить без необходимости из дома и отменить любые мероприятия в общественных местах в связи с серией терактов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Французские власти просят всех, кто находится в районе Парижа, не покидать без необходимости свои дома, отменить любые мероприятия в общественных местах. Просим наших граждан сохранять спокойствие, усилить бдительность, по возможности не выходить из дома и не посещать общественные площадки без необходимости", - говорится в сообщении турецкий дипмиссии в Париже в официальном микроблоге в Twitter.