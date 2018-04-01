Генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило работу

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге, закрытия которого потребовала РФ после антироссийских шагов Вашингтона с связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, прекратило свою работу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Вашингтон 26 марта объявил о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле на фоне отравления в Солсбери Скрипаля и его дочери.

Ряд западных стран обвинил в инциденте Россию. Москва причастность к отравлению Скрипаля отвергает. Решения о высылке дипломатов принял также ряд других стран Запада.

Микроавтобус Freightliner с последними дипломатическими сотрудниками в ночь на воскресенье покинул здание генконсульства США в Петербурге