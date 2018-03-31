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    Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрылось

    В ночь на 2 апреля будет прекращен доступ сотрудников в помещение

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, таким образом, дипмиссия выполнила предписание властей США, завершив работу в последний рабочий день.

    В ночь на 2 апреля будет прекращен доступ сотрудников в помещение.

    До этого времени сотрудникам предстоит собрать и вывезти все документы и вещи.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что есть принципиальное решение дипломатов не снимать флаг России с резиденции генконсула в Сиэтле.

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