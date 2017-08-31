Генконсульство РФ в Сан-Франциско прекращает прием с 1 сентября

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентября.

Как передает Report, об этом сообщило диппредставительство на своем сайте.

«В связи с решение властей США закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско. Прием посетителей с 1 сентября сего года прекращается», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что готовые паспорта можно будет забрать в здании генконсульства до 13:00 по местному времени 1 сентября (00:00 по Баку 31 августа).