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    Генконсульство РФ в Сан-Франциско прекращает прием с 1 сентября

    Об этом сообщило диппредставительство на своем сайте© Foto: commons.wikimedia.org/Eugene Zelenko

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщило диппредставительство на своем сайте.

    «В связи с решение властей США закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско. Прием посетителей с 1 сентября сего года прекращается», — говорится в сообщении.

    При этом отмечается, что готовые паспорта можно будет забрать в здании генконсульства до 13:00 по местному времени 1 сентября (00:00 по Баку 31 августа).

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