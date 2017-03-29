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    Генконсульство Польши в Украине обстреляли из гранатомета - ФОТО

    Посол Украины вызван в МИД Польши© Volyn 24

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Генконсульство Польши в украинском Луцке этой ночью было обстреляно из гранатомета. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил вице-консул Кшиштоф Савицкий.

    Он отметил, что в помещении, в которое целились, были люди, но "их спасло то, что выстрел произвели на 20 см выше окна", никто не пострадал.

    В результате взрыва в крыше помещения образовалось отверстие диаметром 2-3 м.

    На месте происшествия работает следственная группа. Охранники здания сообщают, что слышали два взрыва.

    В связи с происшествием посол Украины был вызван в МИД Польши. Также посольство Польши в Киеве направит ноту протеста в МИД Украины. 

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