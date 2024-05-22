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Генконсул Израиля заявила о нападении на миссию в Мюнхене

Генконсул Израиля заявила о нападении на миссию в Мюнхене Генеральный консул Израиля Талия Ладор заявила о нападении на миссию в Мюнхене в ночь на 22 мая.
Другие страны
22 мая 2024 г. 20:31
Генконсул Израиля заявила о нападении на миссию в Мюнхене

Генеральный консул Израиля Талия Ладор заявила о нападении на миссию в Мюнхене в ночь на 22 мая.

Как передает Report, об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня было совершено нападение на генеральное консульство Государства Израиль в Мюнхене. Это нападение на символ Государства Израиль на юге Германии. Мы хотели бы поблагодарить полицию Мюнхена за бдительность. За последние несколько месяцев это происходит снова и снова", - рассказала дипломат.

Дополнительно сообщается, что на территорию консульства была брошена бутылка, в которой предположительно обнаружена зажигательная смесь.

Специализированное подразделение полиции начало расследование.

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Версия на английском языке Israel's consulate in Munich attacked, consul general say

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