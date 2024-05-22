Генконсул Израиля заявила о нападении на миссию в Мюнхене

Генеральный консул Израиля Талия Ладор заявила о нападении на миссию в Мюнхене в ночь на 22 мая.

Генеральный консул Израиля Талия Ладор заявила о нападении на миссию в Мюнхене в ночь на 22 мая.

Как передает Report, об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня было совершено нападение на генеральное консульство Государства Израиль в Мюнхене. Это нападение на символ Государства Израиль на юге Германии. Мы хотели бы поблагодарить полицию Мюнхена за бдительность. За последние несколько месяцев это происходит снова и снова", - рассказала дипломат.

Дополнительно сообщается, что на территорию консульства была брошена бутылка, в которой предположительно обнаружена зажигательная смесь.

Специализированное подразделение полиции начало расследование.