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Генсек МИД Алжира заявил, что Совбез ООН необходимо реформировать

Генсек МИД Алжира заявил, что Совбез ООН необходимо реформировать Совет Безопасности ООН, который необходимо реформировать, нуждается в разуме и чувстве ответственности африканских стран.
Другие страны
13 августа 2024 г. 03:56
Генсек МИД Алжира заявил, что Совбез ООН необходимо реформировать

Совет Безопасности ООН, который необходимо реформировать, нуждается в разуме и чувстве ответственности африканских стран.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь МИД Алжира Лунес Маграман, выступая в Нью-Йорке на заседании Совбеза всемирной организации.

"Сегодняшнее заседание проводится в условиях, когда огромное количество вызовов подрывают международный мир и безопасность. Текущая ситуация характеризуется все большей поляризацией ведущих держав. Мы видим размывание международного права, применение двойных стандартов и избирательного подхода в выборе приоритетов ООН", - отметил дипломат.

"Все чаще те или иные стороны прибегают к силе при урегулировании спорных вопросов. В этой связи мы видим угрозы архитектуре безопасности. Совет Безопасности ООН практически полностью парализован, его работа осуществляется в интересах могущественных держав. В результате международное сообщество молча наблюдает за тем, как разворачивается кризис за кризисом, как эти кризисы расширяются. Это затрудняет эффективное урегулирование кризисов", - продолжал Маграман.

"Африка страдала и продолжает страдать от такой ситуации, особенно в регионе Сахеля", - подчеркнул он, указав на "необходимость реформы СБ ООН".

"Мы все более убеждаемся в том, что Совет Безопасности ООН нуждается в мнении, разуме и чувстве ответственности африканских стран", - заявил дипломат.

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