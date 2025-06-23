Генеральный секретарь ООН призвал Израиль, Иран и США к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым остановить военные действия между Ираном и Израилем и возобновить серьёзные переговоры по ядерной программе исламской республики.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым остановить военные действия между Ираном и Израилем и возобновить серьёзные переговоры по ядерной программе исламской республики.

Как сообщает Report, об этом он заявил на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана.

Глава всемирной организации уверен, что бомбардировка ядерных объектов Ирана со стороны США стала опасным поворотом для региона, который и без того находится в состоянии повышенной напряжённости. Гутерриш подчеркнул, что с самого начала кризиса неоднократно осуждал любую военную эскалацию на Ближнем Востоке:

"Мы должны немедленно и решительно действовать, чтобы прекратить боевые действия и вернуться к серьёзным и устойчивым переговорам по ядерной программе Ирана. Нам необходимо надёжное, всестороннее и поддающееся проверке решение, включая полный доступ для инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Такое решение восстановит доверие.

Договор о нераспространении ядерного оружия — краеугольный камень международного мира и безопасности. Иран должен соблюдать его положения, как и все государства-члены ООН обязаны выполнять свои обязательства в соответствии с Уставом ООН и другими нормами международного права, включая международное гуманитарное право".