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Генеральный секретарь ООН обратился к талибам

Генеральный секретарь ООН обратился к талибам "Мне очень жаль, что талибы в Афганистане объявили сегодня, что обучение девочек с шестого класса приостановлено до следующего уведомления".
Другие страны
24 марта 2022 г. 05:49
Генеральный секретарь ООН обратился к талибам

"Мне очень жаль, что талибы в Афганистане объявили сегодня, что обучение девочек с шестого класса приостановлено до следующего уведомления".

Как передает Report со ссылкой на сайт Организации Объединенных Наций (ООН), такие взгляды были выражены в обращении Генсека Антониу Гутерриша к правящим талибам в Афганистане.

"Все ученики, девочки и мальчики, их родители, целые семьи с нетерпением ждали начала нового учебного года. Неспособность де-факто властей, несмотря на их неоднократные обещания, возобновить работу школ для девочек старше шестого класса вызывает глубокое разочарование. Это нанесет серьезный ущерб Афганистану", – говорится в заявлении Генерального секретаря, с которым выступил его пресс-секретарь.

Глава ООН подчеркнул, что лишение девочек образования не только нарушает их права, но и ставит под угрозу будущее страны ввиду огромного потенциала афганских женщин и девочек.

"Я настоятельно призываю де-факто власти Талибана без дальнейших проволочек открыть школы для всех учащихся", – сказал Антониу Гутерриш.

Ранее, власти Афганистана сообщили, что образование девочек с шестого класса "приостановлено до дальнейшего уведомления". Это якобы связано с решением вопроса об их униформе.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi “Taliban”a müraciət edib

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