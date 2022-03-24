Генеральный секретарь ООН обратился к талибам

"Мне очень жаль, что талибы в Афганистане объявили сегодня, что обучение девочек с шестого класса приостановлено до следующего уведомления".

"Мне очень жаль, что талибы в Афганистане объявили сегодня, что обучение девочек с шестого класса приостановлено до следующего уведомления".

Как передает Report со ссылкой на сайт Организации Объединенных Наций (ООН), такие взгляды были выражены в обращении Генсека Антониу Гутерриша к правящим талибам в Афганистане.

"Все ученики, девочки и мальчики, их родители, целые семьи с нетерпением ждали начала нового учебного года. Неспособность де-факто властей, несмотря на их неоднократные обещания, возобновить работу школ для девочек старше шестого класса вызывает глубокое разочарование. Это нанесет серьезный ущерб Афганистану", – говорится в заявлении Генерального секретаря, с которым выступил его пресс-секретарь.

Глава ООН подчеркнул, что лишение девочек образования не только нарушает их права, но и ставит под угрозу будущее страны ввиду огромного потенциала афганских женщин и девочек.

"Я настоятельно призываю де-факто власти Талибана без дальнейших проволочек открыть школы для всех учащихся", – сказал Антониу Гутерриш.

Ранее, власти Афганистана сообщили, что образование девочек с шестого класса "приостановлено до дальнейшего уведомления". Это якобы связано с решением вопроса об их униформе.