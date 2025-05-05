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Генеральный секретарь ООН обеспокоен ростом напряженности между Индией и Пакистаном

Генеральный секретарь ООН обеспокоен ростом напряженности между Индией и Пакистаном Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с нарастающим напряжением между Индией и Пакистаном.
Другие страны
5 мая 2025 г. 21:32
Генеральный секретарь ООН обеспокоен ростом напряженности между Индией и Пакистаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с нарастающим напряжением между Индией и Пакистаном.

Как сообщает американское бюро Report, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Гутерриш подчеркнул важность контроля над эмоциональным фоном в регионе после теракта, произошедшего 22 апреля в районе Пахалгам в Джамму и Кашмире, находящемся под контролем Индии.

"Я вновь решительно осуждаю это нападение и выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Направленное против мирных жителей насилие неприемлемо. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть привлечены к ответственности в рамках прозрачного, надежного и законного процесса", - заявил он.

Генсек ООН отметил, что в нынешней критической ситуации крайне важно избегать военной конфронтации: "Сейчас время проявить максимальную сдержанность и отойти от края пропасти. Не забывайте - военное вмешательство не является решением. Я готов выступить посредником между правительствами ради мира. ООН готова поддержать любую инициативу, направленную на снижение напряженности, укрепление дипломатии и возобновление приверженности миру".

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