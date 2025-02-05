Генеральный секретарь ООН обеспокоен планом Трампа по Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предотвращать нарушения международного права и напомнил государствам-членам об их обязательствах в этом направлении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предотвращать нарушения международного права и напомнил государствам-членам об их обязательствах в этом направлении.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил пресс-секретарь Генсека Стефан Дюжаррик, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном установлении американского контроля над сектором Газа.

Дюжаррик отметил, что ООН связалась с администрацией США для организации телефонного разговора между Гутерришем и Трампом:

"Любые возможные решения должны основываться на принципах международного права", - подчеркнул представитель Генсека.

Отметим, что 4 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп озвучил неожиданное предложение по сектору Газа. По его словам, США могут взять регион под свой контроль, вывести оттуда палестинцев, развить экономику и превратить территорию в "идеальное место, где народы смогут мирно сосуществовать".