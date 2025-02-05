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Генеральный секретарь ООН обеспокоен планом Трампа по Газе

Генеральный секретарь ООН обеспокоен планом Трампа по Газе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предотвращать нарушения международного права и напомнил государствам-членам об их обязательствах в этом направлении.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 22:39
Генеральный секретарь ООН обеспокоен планом Трампа по Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предотвращать нарушения международного права и напомнил государствам-членам об их обязательствах в этом направлении.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Генсека Стефан Дюжаррик, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном установлении американского контроля над сектором Газа.

Дюжаррик отметил, что ООН связалась с администрацией США для организации телефонного разговора между Гутерришем и Трампом:

"Любые возможные решения должны основываться на принципах международного права", - подчеркнул представитель Генсека.

Отметим, что 4 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп озвучил неожиданное предложение по сектору Газа. По его словам, США могут взять регион под свой контроль, вывести оттуда палестинцев, развить экономику и превратить территорию в "идеальное место, где народы смогут мирно сосуществовать".

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Trampın Qəzza zolağı ilə bağlı planından narahatdır

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