Генеральный секретарь ООН чтит память жертв Холокоста

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился публикацией по случаю дню памяти жертв Холокоста.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился публикацией по случаю дня памяти жертв Холокоста.

Как передает Report, пост размещен на странице генсека в соцсети "Х".

"Сегодня мы чтим память жертв Холокоста. Мы обещаем никогда не забывать и не позволять другим забыть правду о том, что произошло. Осознаем, какой ужасающий отклик этот день памяти находит в наши дни", - говорится в публикации.