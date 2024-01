Генеральный секретарь ООН чтит память жертв Холокоста

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился публикацией по случаю дня памяти жертв Холокоста.

Как передает Report, пост размещен на странице генсека в соцсети "Х".

"Сегодня мы чтим память жертв Холокоста. Мы обещаем никогда не забывать и не позволять другим забыть правду о том, что произошло. Осознаем, какой ужасающий отклик этот день памяти находит в наши дни", - говорится в публикации.